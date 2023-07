Ploegmaat Pascal Eenkhoorn doet boekje open over discussies met Caleb Ewan bij Lotto Dstny

De opgave van Caleb Ewan in de Tour blijven nazinderen. Er waren wel degelijk spanningen met de Australiër.

Vrijdag gaf Caleb Ewan, in de etappe naar de Grand Colombier, op. Nadat hij donderdag met Jasper De Buyst al 160 kilometer alleen had gereden en ze als allerlaatsten binnenkwamen. Maar vrijdag was het dus op bij Ewan.

Pascal Eenkhoorn, ploegmaat van Ewan in de Tour, sprak over de opgave van de Australiër bij Live Slow, Ride Fast. "Blij ben ik daar natuurlijk niet mee, maar zoals het de afgelopen dagen ging is het misschien wel beter."

Frustraties en discussies

"Er waren verwijten over en weer. We deden alles voor hem, maar als het dan een beetje tegenzit en hij blijft erin hangen, wordt het niet leuk voor ons." En ook op het vlak van tactiek was er wat onenigheid.

"Na een meeting in de bus was het niet van: we gaan er met z’n allen vol voor. Er was veel twijfel en dat is niet fijn. Caleb wilde over links, de ploeg over rechts. Hij kon niet accepteren dat we over rechts gingen en zo gingen ze constant tegen elkaar in."