De radioboodschap die niemand van zo'n klasbak ooit had verwacht: "Het is gedaan met mij, ik ben dood"

Wat zelfs een absolute klasbak lijden kan. Zijn reactie in de radioboodschap aan zijn team sprak al boekdelen: Tadej Pogacar was helemaal leeg.

Dat noemen ze dan volledig door het ijs zakken. Het is iets wat Tadej Pogacar in zijn carrière tot dusver nog nooit had meegemaakt. En zeker niet in een grote ronde. Kwam het door zijn valpartij in het begin van de rit? Of is er een andere reden? In elk geval gaat de Sloveen, zo vaak de beste renner ter wereld genoemd, deze Tour niet winnen.

Al bijzonder vroeg op de Col de la Loze moest Pogacar lossen. Inmiddels is ook bekendgeraakt wat hij in zijn radiootje tegen zijn ploeg te vertellen had. "Het is gedaan met mij, ik ben dood", was de trieste boodschap die de winnaar van de Ronde van Vlaanderen moest meedelen.

Een ploegleider van UAE gaf nog de orders mee: Adam Yates moest strijden voor zijn podiumplaats, Marc Soler kreeg de taak om altijd bij Pogacar te blijven. De rekening aan het einde van de etappe liet niets meer aan de verbeelding over. Pogacar kreeg 5'47" aan zijn broek ten opzichte van Vingegaard. In de stand is het verschil 7'35".