Pogacar zegt exact hoeveel last hij had van val en is eerlijk na lijdensweg: "Eén van slechtste dagen ooit op de fiets"

De lijdenweg van Tadej Pogacar was eindelijk voorbij toen hij de aankomst van de 17de rit bereikte. De nummer 2 uit deze Tour kreeg op weg naar Courchevel een ferme draai rond de oren.

Het begon al niet goed, met een vroege valpartij. "De val was al niet wat ik wilde in het begin van de rit. Het was een ongelukkige situatie. De ontsnapping was aan het vertrekken en plotseling remde iemand hard voor mij en ik raakte zijn wiel", beschrijft Pogacar het moment op de officiële site van de Tour.

"Mijn knie doet niet te veel pijn, een klein beetje maar", wilde Pogacar het niet allemaal daar op steken. "Ik weet wel niet welke impact het heeft gehad." De eindbalans is wat ze is. "Dit is natuurlijk een heel grote ontgoocheling. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik heb geprobeerd om zo veel mogelijk te eten, maar niets ging naar de benen."

SCHRIK VOOR PODIUMPLEK

Alles bleef blijkbaar in zijn maag zitten. "Ik was echt leeg aan de voet van de Col de la Loze. Als ik op de klim niet zo goed ondersteund was, had ik misschien mijn podiumplaats verloren. Ik bleef vechten met Marc Soler aan mijn zijde. Ik ben hem en alle ploegmaats dankbaar."

In de Tour van 2022 moest Pogacar ook al eens duidelijk lossen, maar was de kloof minder groot. "Ik denk dat ik veel beter was op de Granon vorig jaar, dit was dus één van mijn slechtste dagen ooit op de fiets. Maar ik moest blijven vechten, Marc bleef me pushen en we bereikten samen de aankomst."

STRIJDVAARDIGE TADEJ

Ondanks alles blijft de Sloveen ook nu strijdvaardig, in de mate van het mogelijke. "Ik hoop om de volgende twee dagen te herstellen. Dan kunnen we in rit 20 voor ritwinst gaan. Als Adam Yates en ik dan nog eens op het podium staan, zou dat een mooie ontknoping zijn."