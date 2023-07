🎥 Opnieuw is er controverse rond Jasper Philipsen: "Niet arrogant bedoeld"

Jasper Philipsen won in de 18e rit de sprint van het peloton, maar het was slechts goed voor de 4e plaats. Tijdens de rit was er even een incidentje waardoor er opnieuw wat controverse rond hem ontstond.

Alpecin-Deceuninck wou in de 18e rit een sprint om zo Jasper Philipsen aan zijn 5e ritzege te helpen. Alleen wilden andere ploegen de sprint ontlopen en waren er halfweg de rit verschillende aanvalspogingen. Bij een zoveelste uitval van Pascal Eenkhoorn was Philipsen het zichtbaar beu en ging hij hem zelf bijhalen. Philipsen ging naast Eenkhoorn rijden en hem de les spellen. Al konden heel wat commentatoren en analisten die actie niet appreciëren en zo ontstond er opnieuw wat controverse rond Philipsen, na enkele sprints tijdens de 1e week. "Ik wilde graag sprinten en vond 3 leiders prima", verklaarde Philipsen zijn gedrag bij Sporza. "Het was zeker niet slecht of arrogant bedoeld. Maar ik wilde niet nog meer renners voorin." 🚴🇫🇷 | Krijgen we toch nog spektakel in deze etappe? Jasper Philipsen lijkt het niet helemaal op prijs te stellen dat er wordt aangevallen en snijdt Pascal Eenkhoorn merkwaardig af... #TDF2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/3bNfe8eYaT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 20, 2023