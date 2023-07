VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 19: Wint Jasper Philipsen op de Nationale Feestdag? Of blijven de sprinters opnieuw weg?

Op de Belgische Nationale Feestdag is er een vlakke rit voorzien. De sprinters krijgen een nieuwe kans. Al is het ook mogelijk dat de vluchters wegblijven.

PARCOURS

De 19e rit in de Tour de France vertrekt in Moirans-en Montagne. De 1e kilometers zijn geaccidenteerd en het is voortdurend draaien keren aan de voet van de Jura. In het 1e deel ligt er één officiële beklimming (4e categorie). Al zijn er wel meer klimkilometers.

In de finale is er nog een beklimming van 3e categorie. De Côte d'Ivory is 2,3 km lang en 5,9%. Vanaf de top is het nog 26 km tot de streep in Poligny. De laatste 10 km zijn kaarsrecht, waarvan de laatste anderhalve kilometer oplooptop. Uiteindelijk is de rit in totaal bijna 173 km lang.

FAVORIETEN

De spurters hebben op weg naar Poligny zeker opnieuw een kans. Al zal veel afhangen van hoe groot de vluchtersgroep zal zijn. Het is niet ondenkbaar dat een groep van zo'n 15 renners zou vertrekken, zo in het midden van de slotweek en net voor een zware bergrit. Dan wordt het voor de sprintersploegen moeilijker om de boel te controleren.

Ook vooral omdat er al verschillende sprinters naar huis zijn. Mark Cavendish, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Phil Bauhaus zijn naar huis. Daardoor zijn er 4 ploegen minder die een massasprint hebben. Ook is het mogelijk dat Jasper Philipsen zijn ploegmaats iets gunt en dat iemand als een Mathieu van der Poel een vrijgeleide krijgt.

© photonews

Als er een kleine groep wegrijdt, krijgen we wellicht een massasprint. Al kan klim van 3e categorie dan voor roet in het eten strooien. Enkele renners kunnen daar wegspringen en het volhouden tot de streep.

Bij een massasprint is Philipsen weer een van de topfavorieten. De grootste concurrentie kan hij van Dylan Groenewegen, Biniam Girmay en Mads Pedersen krijgen. Ook Jordi Meeus zal zich opnieuw willen plaatsen. En met Bryan Coquard, Alexander Kristoff en Sam Welsford wordt het ook weer rekening houden. Of zou Peter Sagan kunnen verrassen.

ONZE STERREN

**** Jasper Philipsen

*** Mads Pedersen, Biniam Girmay

** Bryan Coquard, Dylan Groenewegen

* Jordi Meeus, Sam Welsford, Alexander Kristoff, Peter Sagan