Belg kan de Prijs van de Superstrijdlust winnen: jij kan meebeslissen over wie Wout Van Aert opvolgt

Victor Campenaerts is voor de Prijs van de Superstrijdlust genomineerd. Zo kan hij Wout Van Aert opvolgen. De stemming gebeurt deels door een jury en deels door het publiek.

Vorig jaar won Wout Van Aert de Prijs van de Superstrijdlust in de Tour de France. Zo werd de manier waarop hij in 2022 de Tour reed nog maar eens extra onderstreept. Hij was toen allomtegenwoordig.

Een jaar later was Van Aert dankzij de 1e week al genomineerd voor de Superstrijdlust in 2023, maar door zijn opgave komt hij niet meer in aanmerking. Een andere Belg is wel genomineerd en dat is Victor Campenaerts.

Campenaerts trok bijna dagelijks in de aanval en viel vooral in de laatste week op. Zo eiste hij in de 18e en 19e etappe lang een hoofdrol op en deed hij lange tijd mee voor de dagzege.

Al is de concurrentie voor Campenaerts niet min. Ook Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Krists Neilands, Ben O'Connor, Georg Zimmerman, Mads Pedersen en Mathieu Burgaudeau zijn genomineerd.

De stemming gebeurt deels door de jury en deels door het publiek. Iedereen die Twitter heeft kan naar het account van de Tour de France gaan en daar de tweet van zijn favoriete kandidaat retweeten. Hoe meer retweets, hoe groter de kans dat die renner de prijs pakt. Stemmen kan nog tot zondagmiddag 12 uur.

Dit is de tweet voor Victor Campenaerts: