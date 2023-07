Victor Campenaerts wordt dankzij verrassende wending de opvolger van Wout van Aert in Parijs

Victor Campenaerts kondigde een paar dagen geleden al aan dat hij ook in Parijs wel eens in de vlucht van de dag zou kunnen zitten. Daar doet hij nog voor een laatste keer een gooi naar een etappezege.

Maar Campenaerts mag straks zeker op het podium op de Champs-Élysées. Hij wordt zo beloond voor zijn vele aanvalslust in de Tour, vooral in de derde week. Campenaerts zat bijna iedere dag in de vlucht.

Thibaut Pinot kreeg de voorkeur van het publiek, dat de helft van de stemmen heeft. De jury koos echter verrassend Campenaerts boven Pinot en de optelsom van de stemmen geeft het voordeel aan Campenaerts. Hij strijkt zo ook nog 20.000 euro op.

Victor Campenaerts is zo de opvolger van Wout van Aert, die vorig jaar met de Superstrijdlust naar huis ging.

