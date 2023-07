Remco Evenepoel staat voor de belangrijkste twee maanden uit zijn carrière

Komende zaterdag begint Remco Evenepoel aan het tweede deel van zijn seizoen met de Donostia San Sebastian Klasikoa. Het begin van een zeer belangrijke periode.

Na een hoogtestage in Italië verdedigt Remco Evenepoel straks zijn titel in San Sebastian. Hij wil nog een laatste keer toeslaan in zijn regenboogtrui en zijn derde zege pakken. Hij zou dan samen met de Spanjaard Marino Lejarreta recordhouder worden qua zeges.

Acht dagen later volgt op 6 augustus het WK op de weg in Glasgow, waar Evenepoel opnieuw een titel verdedigt. Een tweede opeenvolgende wereldtitel zit er zeker in voor Evenepoel, met onder meer Van Aert, Pedersen, Van der Poel en misschien Pogacar als zijn grootste concurrenten.

Een week later is er dan het WK tijdrijden, waar Evenepoel na twee derde plaatsen en één tweede plaats nu echt eens goud wil pakken. Ganna, Van Aert en Küng worden daar wellicht de grootste concurrenten voor de regenboogtrui.

De Vuelta als grote test voor de Tour

De Vuelta wordt echter de grootste uitdaging voor Evenepoel. Met een erg sterk deelnemersveld, waaronder Tourwinnaar Jonas Vingegaard, is het voor de Belgische kampioen een laatste test voor de Tour van volgend jaar.

De eindwinst in de Vuelta vorig jaar was een eerste mijlpaal en in de Giro van dit jaar zag het er ook goed uit. Maar Vingegaard, die wel al de Tour in zijn benen heeft, is nog van een ander niveau. Aan Evenepoel om zijn voet naast die van de Deen te zetten.