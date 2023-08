Strooit Mathieu van der Poel voor het WK zand in de ogen? "Een ticketje retour en nog eens"

Mathieu van der Poel is een van de favorieten voor het WK in Glasgow. Via onder meer de Tour de France bereidde hij zich voor op het WK.

De Belgen zullen op het WK onder meer Mathieu van der Poel in het oog moeten houden. Het parcours is gelijkaardig als dat van het EK in 2018 dat ook in Glasgow doorging. Van der Poel werd toen 2e achter Matteo Trentin.

Voorafgaand aan het WK reed van der Poel de Tour de France. Hij reed er vooral in functie van de ploeg en ging regelmatig mee in de ontsnapping. Al kon hij het nooit afmaken. Zijn beste notering was een 12e plaats.

In de bergetappes loste van der Poel dan weer snel. "Ik hoorde dat hij zich daar gewoon in de bus zette", zei Michel Wuyts in de podcast Wuyts en Vlaeminck. "Dan begon hij blokjes te rijden en reed hij van bus naar bus. Een ticketje retour en nog eens."

Of die voorbereiding voor van der Poel zal werken, zullen we zondag in Glasgow zien. Hij krijgt er alleszins een parcours op zijn maat voorgeschoteld.