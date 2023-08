Zo wou Jumbo-Visma Tadej Pogacar tijdens de Tour doen kraken: "Hopelijk kraakt hij in de 3e week, dachten we"

De Tour de France werd door Jonas Vingegaard gewonnen. Op voorhand had Jumbo-Visma al een plan opgesteld om te proberen de Tour te winnen en om te proberen Tadej Pogacar te doen kraken.

Nog voor de start van de Tour de France werd het al duidelijk dat het duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zou worden. Dat werd het ook. De Deen en de Sloveen waren de 2 topfavorieten voor de eindzege.

In het begin van het seizoen werd er bij Jumbo-Visma al gekeken wat de beste manier zou zijn om Tadej Pogacar te kloppen. "Toen kwamen ze met het idee om Pogacar te doen dwingen om 3 weken aan een stuk boven zijn ideale hartslag te laten rijden", vertelde Ton van Veen, CEO van Jumbo, aan Financieel Dagblad. "Hopelijk kraakt hij dan in de 3e week, dachten we."

KANTTEKENING

Dat gebeurde ook. Eerst was er de uitmuntende tijdrit van Vingegaard en nadien moest Pogacar op de Col de la Loze al op 8 km van de top lossen. Zo slaagde Jumbo-Visma in zijn opzet.

Al moet daar wel een kanttekening bij geplaatst worden. De voorbereiding van Pogacar was niet ideaal. In Luik-Bastenaken-Luik liep hij een breukje in zijn pols op. Daardoor zat hij in de aanloop naar de Tour slechts 3,5 weken op zijn fiets.

Ook werd Pogacar tijdens de Tour even ziek. Hij had last van zijn maag en reed met kinesiotape rond om de invloed daarvan zoveel mogelijk te beperken. Dat was net in de rit over de Col de la Loze. Dat waren extra factoren die ervoor zorgden dat hij de Tour niet won.