Remco Evenepoel verrast na zijn wereldtitel tijdrijden: "Maar je moet er iets voor over hebben"

Remco Evenepoel is terug in het land. Al is het maar voor even. Zondagnamiddag vertrekt hij weer op hoogtestage. Daar bereidt hij zich verder op zijn volgende doel voor en dat is de Vuelta.

Na zijn wereldtitel tijdrijden landde Remco Evenepoel zaterdagavond in Zaventem. Zo was er dus geen feestje in Glasgow. "Nee, want de Vuelta komt er snel aan", vertelde hij aan Sporza. "Ik moet de knop dus snel omdraaien en doorgaan."

Zondagnamiddag zal Evenepoel weer vertrekken. Dan gaat hij weer op hoogtestage en is hij dus maar een halve dag in België. "Ik ben weinig thuis", besefte hij. "Maar dat is het leven van een prof. Als je je doel wil halen, moet je er iets voor over hebben."

Dat volgende doel is de Vuelta, waar Evenepoel zijn titel zal verdedigen. "Ik heb nog 2 weken om me verder voor te bereiden, maar het gaat in elk geval de goede richting uit", straalde hij veel vertrouwen uit.