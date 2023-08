Matteo Trentin kent zijn verdict na zijn zware val op het WK

Op het WK in Glasgow was Matteo Trentin aan een sterke wedstrijd bezig. Hij reed prominent vooraan en was mee in de groep der favorieten, maar op zo'n 85 km van de streep, aan de voet van Montrose Street, sloeg het noodlot toe. Trentin kwam ten val en moest opgeven.

De Italiaan onderging sindsdien enkele onderzoeken in het ziekenhuis en daar kreeg hij goed nieuws. Er werden geen breuken of andere ernstige blessures vastgesteld. Zo meldde La Gazzetta dello Sport.

Zo zal Trentin wellicht weer in het peloton kunnen terugkeren. Volgens de Italiaanse krant zal hij aan de start van de Renewi Tour (23-27 augustus) kunnen staan.

Info @Gazzetta_it - No fractures for @MATTEOTRENTIN (@TeamEmiratesUAE) after his crash at Worlds in Glasgow (sunday 6 august). No Hamburg for him on next sunday, he's likely to be back in competition at Renewi Tour next week