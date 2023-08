Furieuze Remco Evenepoel spuwt zijn gal na ploegentijdrit: "Het was op leven en dood"

Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step hebben een goede tijd neergezet in de ploegentijdrit van de Vuelta. Maar Remco Evenepoel was achteraf razend.

Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step pakten in de ploegentijdrit 26 seconden op Jumbo-Visma, maar dat was voor Evenepoel na de aankomst bijzaak. Hij was vooral furieus over de beperkte zichtbaarheid.

"We zagen geen steek in de kleine straten in de stad. Het was super gevaarlijk. Dit was belachelijk", fulmineerde Evenepoel bij Sporza. "We gingen super voorzichtig in de bochten, want we zijn hier voor een klassement. Je wil niet vallen op dag één."

"Morgen zal iedereen me weer bekritiseren omdat ik dit zeg. Maar het is gewoon gevaarlijk", zei Evenepoel nog eens. Had de ploegentijdrit dan stilgelegd moeten worden door de invallende duisternis?

"Dat zeg ik niet, maar je weet op voorhand toch dat het donker gaat zijn? Aan de regen kan je niets doen, maar je kan wel iets doen aan de verlichting. Dit was levensgevaarlijk. Het was op leven en dood in het wiel."