Patrick Lefevere voor de start van de Vuelta: "Ik stel voor dat we met José De Cauwer in gedachten koersen"

Soudal Quick-Step probeert met Remco Evenepoel voor de 2e keer op rij de Vuelta te winnen. Al zijn er veel andere favorieten.

Na de Vuelta in 2022 was het de bedoeling om dit jaar de Giro te rijden en die ook te winnen, maar corona besliste daar anders over en zo werd de Vuelta aan het programma toegevoegd.

Als titelverdediger is Evenepoel een van de favorieten voor de eindzege. Maar er zijn nog heel wat anderen. Zo is er de tandem Primoz Roglic-Jonas Vingegaard bij Jumbo-Visma. Ook UAE heeft met Joao Almeida en Juan Ayuso een tandem. Ook zijn er Aleksandr Vlasov van BORA-hansgrohe, Geraint Thomas van INEOS Grenadiers en Enric Mas van Movistar.

"Er zal altijd wel iemand zijn die een gat wil dichtrijden", vertelde Lefevere aan Het Nieuwsblad. "Ik stel voor dat we 3 weken koersen met José De Cauwer in gedachten: eerst het bord leegeten van een ander."