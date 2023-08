Thomas De Gendt gaat voor "een mijlpaal" in zijn carrière

Thomas De Gendt staat voor zijn 24e grote ronde. Volgend seizoen kan hij zijn 25e rijden. "Dat vind ik wel een mijlpaal stelde hij bij Sporza.

Lotto Dstny nam onder meer ervaren rot Thomas De Gendt mee naar de Vuelta. Hij is ondertussen al 36 jaar en zal aan de start van zijn 24e grote ronde staan.

De Gendt kan er zijn 6e rit in een grote ronde winnen. Al beseft hij dat dat niet meer zo simpel als vroeger zal gaan. "Iedereen overklassen en wegrijden waar ik wil: dat gaat niet meer", zei hij bij Sporza. "Maar je kan ook puur op ervaring een grote ronde winnen."

"Het is afzien bij momenten", bekende De Gendt. "De topconditie vinden is niet meer gemakkelijk. Het gaat met vallen en opstaan. Maar als je meezit in een vlucht en je moet maar afrekenen met 20 man, dan heb je kans."

Voor volgend jaar heeft De Gendt nog een contract. Die zal hij sowieso nog uitdoen, liet hij weten. Zo kan hij in 2024 zijn 25e grote ronde uit zijn carrière rijden. "Dat vind ik wel een mijlpaal", besloot hij.