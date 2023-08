🎥 Remco Evenepoel klaagt opnieuw over veiligheid na val én geeft al meteen update over blessure

Remco Evenepoel heeft al in de derde etappe van de Vuelta toegeslagen met een ritzege en de rode leiderstrui. Maar meteen na de finish kwam de Belgische kampioen nog ten val.

Remco Evenepoel deelde in de derde etappe van de Vuelta al meteen een tik uit aan zijn concurrenten door ze allemaal uit het wiel te sprinten. Maar meteen na de streep botste Evenepoel met een vrouwelijke verzorger van UAE Team Emirates.

Evenepoel viel en bleef met een bebloed gezicht en een hoofdwonde achter. "Zo'n super mooie zege en dan was er jammer genoeg te weinig ruimte na de finish", zei de Belgische kampioen bij Sporza.

Toch hadden de verzorgers van Evenepoel nog gevraagd om op te schuiven, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. "Het is nu al de derde dag op rij dat er iets moet gebeuren", sakkerde Evenepoel.

"Of ik geen tijd had om te remmen? Ik moet eerst mijn handen omhoog steken. Iedereen ging wel opzij, maar er stond nog een vrouw. Gelukkig is alles in orde", gaf Evenepoel nog mee.