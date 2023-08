Een primeur voor Remco Evenepoel waar hij zelf bij stilstaat en ook iets waar kopman Soudal Quick-Step naar uitkijkt

Nu al is een primeur een feit voor Remco Evenepoel en het is toch iets dat hij kan waarderen. Iets om naar uit te kijken, is er evenzeer al voor hem in de Vuelta.

Het waren misschien niet de beste omstandigheden om 'm te laten blinken, maar de tweede etappe in de Vuelta was de eerste koersdag voor Remco Evenepoel in zijn trui van Belgisch kampioen. Dat heeft de voormalige wereldkampioen uiteraard te danken aan zijn overwinning op het BK in Izegem eerder dit jaar.

"Voor de eerste keer gekoerst in de Belgische tricolore", staat Evenepoel er zelf bij stil met een post op sociale media. Aangezien de Vuelta begon met een ploegentijdrit, was rit 2 de eerste rit in lijn en ook de eerste gelegenheid om die speciale trui aan te trekken.

First time racing in the tricolor 🇧🇪🔥



Rainy day out here in Barcelona but tomorrow the first climbing stage is already waiting for us!⛰️👊🏻🐺 #TheWolfpack pic.twitter.com/CmCyxQYcWA — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 27, 2023

"Het was een regenachtige dag in Barcelona, maar de eerste bergetappe is al op ons aan het wachten!" Duidelijk dat Remco Evenepoel daar wel naar uitkijkt. Evenepoel krijgt zo voor het eerst de kans om individueel te tonen hoe hij er voor staat in deze Vuelta. Wielerminnend België hoopt dus om de tricolore op de voorposten te zien.