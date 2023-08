Remco Evenepoel heeft opnieuw iets om zich druk over te maken: "Elke week drie keer"

Remco Evenepoel heeft zich al aardig wat druk gemaakt of moeten maken de voorbije dagen. Opnieuw was dat het geval na de tweede Vueltarit.

Er zijn in die eerste dagen in de Vuelta al wat zaken geweest waar onnodig energie aan besteed moest worden. Het feit dat de renners haast niets zagen in de ploegentijdrit, de initiële maatregel de dag nadien over het noodweer: Remco Evenepoel had zich er stevig over uit gelaten.

KLETSNATTE RIT

Ook na afloop van de tweede rit was er iets dat Evenepoel irriteerde. Ook hij had net een kletsnatte etappe afgewerkt en het liefst van al wilde de titelverdediger zo snel mogelijk naar het hotel. Wanneer Remco gevraagd werd voor de dopingcontrole, stond hij daar niet meteen voor te springen.

Dat blijkt uit een korte video van Het Nieuwsblad. Eerst volgt een diepe zucht. "Jullie testen me elke week drie keer", zegt Remco Evenepoel vervolgens tegen de persoon die hem de boodschap komt brengen. Uiteindelijk begaf Evenepoel zich toch weer naar de dopingcontrole, om nadien snel in de ploegwagen te springen.