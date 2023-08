Remco Evenepoel is duidelijk over wat te verwachten van Soudal Quick-Step in derde Vuelta-etappe

Remco Evenepoel staat met Soudal Quick-Step voor de eerste echte test in Vuelta. De klim richting Arinsal behoorlijk stevig.

Op dag drie krijgen de renners al meteen een aankomst bergop voorgeschoteld in Arinsal (8,2 km aan 7,8%). Krijgen we een eerste strijd tussen de favorieten voor de eindzege met Vingegaard, Roglic, Evenepoel en Ayuso?

Evenepoel zelf ziet wel enkele problemen daarvoor. "Het zal wat afwachten zijn", zei hij bij HLN. "Het zal afwachten zijn, want ze voorspellen veel tegenwind richting Andorra. Ik verwacht een scenario zoals richting de Gran Sasso in de Giro. Weinig actie in de tegenwind en vanaf dat er wat meewind is, vollenbak. "

Geen initiatief

Evenepoel verwacht dan ook dat net zoals in de Giro richting de Gran Sasso de vluchters het zullen halen in deze etappe. Maar toch krijgt Evenepoel een parcours dat hem wel moet liggen.

"Het is sowieso wel iets wat me ligt, het is een klim van een kilometer of elf best steil op het einde. Een vrij snelle laatste 400 meter dus met mijn eindsprint kan dat wel goed aflopen. Maar vandaag zal er geen inzet van ons zijn."