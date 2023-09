🎥 Opnieuw controverse in de Vuelta? Onheilsberichten over de aankomstzone

De aankomstplaats van de 9e rit in de Vuelta ligt er niet al te best bij. Door noodweer ligt er een stevige laag modder.

Eerder was er al de ploegentijdrit in de duisternis. Daarna was er de discussie over de finish van de 2e rit in de Vuelta. De finale was te gevaarlijk in de regen.

Nadien kwamen er enkele sabotagepogingen. Er waren spijkers, een afscheidingsbeweging wou olijfolie over het parcours laten stromen en er wou iemand met zijn voertuig richting het parcours rijden met een mogelijke aanrijding met het peloton tot gevolg.

De 9e rit belooft opnieuw wat controverse hebben. De finish ligt op de top van de Collado de la Cruz de Caravaca en daar is het niet al te best weer. Er viel heel wat regen en daardoor kwam er heel wat modder op de laaste kilometer van het parcours. Dat kan voor problemen zorgen als de renners de finish bereiken. Bovendien is het op de top mistig.