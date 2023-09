🎥 Waaieralarm in de Vuelta: Remco Evenepoel laat zich niet door Jumbo-Visma verrassen

Rit 9 in de Vuelta is al vroeg opengebroken. Jumbo-Visma trok de boel in waaiers, maar Remco Evenepoel liet zich niet verrassen.

Net voor de 1e rustdag in de Vuelta stond er nog een aankomst bergop op het menu. Zo moest er opnieuw heel wat geklommen worden, maar ook de wind was van de partij.

Al kort na de start trok Jumbo-Visma het in waaiers. Eerst waren ze met zo'n 25 renners weg. Daarna werd de 1e waaier verder uitgedund naar 13 renners. Daarna viel Valter door een lekke band weg.

REMCO EVENEPOEL MET PLOEGMAAT

Met Kuss, Roglic, Vingegaard, Kelderman, Van Baarle en Tratnik was Jumbo-Visma met maar liefst 7 renners mee, maar Evenepoel had zich niet laten verrassen en was ook mee. Met Cattaneo had hij een ploegmaat mee. De andere renners waren Vlasov, Denz en Buchmann van BORA-hansgrohe en Govekar van Bahrain Victorious.

Movistar, UAE en Bahrain Victorious hadden de slag gemist. Hun kopmannen zaten in de 2e waaier. Het verschil liep tot zo'n 45 seconden op, maar op de 1e klim van de dag haalden ze de 1e waaier bij.