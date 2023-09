José De Cauwer is kristalhelder over Evenepoel en blikt ook al vooruit: "De beste man"

Remco Evenepoel maakte de nodige indruk in de rit van zaterdag. Ook José De Cauwer was in de wolken met hoe de Belg zich presenteerde.

De mindere dag van donderdag is helemaal vergeten, want op zaterdag maakte Remco Evenepoel heel veel indruk. Eigenhandig ging hij Sepp Kuss terughalen, op zijn eentje controleerde hij de drie renners van Jumbo-Visma. "Vandaag had hij de absolute controle en was hij eigenlijk zelfs de beste man. Het ziet er heel goed uit", aldus De Cauwer in zijn analyse bij Sporza na de rit van zaterdag. "We moeten ook niet te veel heisa maken over die halve minuut die hij donderdag verloor." Vliegen in tijdrit? "Jumbo-Visma was de beste ploeg. Ze hebben gekoerst om te winnen en dat zag je ook aan de vreugde van Roglic achteraf. Ze hebben er de hele dag voor op kop gereden, ze geven zo ook een visitekaartje af én doen het ook gewoon." En wat met de tijdrit van Evenepoel? Daar lijkt hij misschien wel te kunnen uithalen. "Je weet het natuurlijk niet, elke koers moet gereden worden. Maar als er al een beetje twijfel was, dan lijkt die nu van de baan."