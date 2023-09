Moet Remco Evenepoel ook met een 3e Jumbo-Visma-man rekening houden? De Belgisch kampioen is duidelijk

Sepp Kuss is de leider in de Vuelta en rijdt met de besten mee bergop. Al ziet Remco Evenepoel momenteel geen gevaar.

Via de vroege vlucht kon Sepp Kuss in de 6e rit enkele minuten pakken. Ook klom hij in de 8e rit met de topfavorieten voor de eindzege mee naar boven. Zo is hij na 8 ritten in het bezit van de leiderstrui.

In het verleden toonde Kuss zich al meermaals meesterknecht in een grote ronde en reed hij regelmatig favorieten eraf. Ook miste hij in de voorbije Tour de France net de top 10. In de laatste bergrit kwam hij ten val en verloor hij enkele minuten.

Moet Remco Evenepoel dan voor een 3e kopman van Jumbo-Visma vrezen? De Belgische kampioen die na 8 ritten op 2'31" van de Amerikaan staat, vindt zelf van niet. "Het kan dat hij nu de kopman van Jumbo-Visma wordt", stelde hij bij Sporza. "Maar ik denk wel dat ik hem dinsdag in de tijdrit een minuut of 2 kan aansmeren."

Evenepoel is als wereldkampioen tijdrijden voor die tijdrit een van de topfavorieten voor de dagzege. Hij zal vooral Filippo Ganna moeten vrezen. Al zullen ook Jonas Vingegaard en Primoz Roglic willen uitpakken.