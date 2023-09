Dit zijn de starttijden van de belangrijkste deelnemers in de tijdrit van de Vuelta

Om 16u56 rolt Remco Evenepoel van het startpodium in zijn regenboogrui voor een tijdrit van 25 kilometer. Maar wanneer starten de andere belangrijke deelnemers?

Net als vorig jaar is de tiende rit in de Vuelta een tijdrit en daarin is het natuurlijk vooral uitkijken naar onze landgenoot Remco Evenepoel. Hij vertrekt om 16u56 en dus weten we een dik halfuur later hoe de Belg ervoor zal staan.

Sepp Kuss begint als laatste aan de tijdrit, hij start om 17u02. Met Steff Cras (16.34u) en Cian Uijtdebroeks (16.38u) staan er nog twee landgenoten vrij stevig in het klassement.

© photonews

Callum Scotson begint eraan om 14.01u. De Australiër is de rode lantaarn en kan op die manier als eerste een tijd proberen neer te zetten.

Richttijd?

Een eerste richttijd? Dan kijken we naar Stefan Bissegger (14.25u) of Filippo Ganna (15.09u), terwijl we ook Geraint Thomas (16.21u) in de gaten blijven houden - al was zijn Vuelta tot dusver nog niet al te veel soeps.

De favorieten op de eindzege staan allemaal op een zakdoek, dus de vraag is groot of en wie de beste zaak zal doen. Evenepoel, of toch Vingegaard, Roglic of wie weet zelfs Kuss? Tegen 17.30u weten we alles.