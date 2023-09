🎥 Vuelta-favoriet komt stevig ten val in de Vuelta: de ploeg komt met een update

Juan Ayuso is tijdens de 11e rit ten val gekomen. Dat was nog voor de officiële start van de etappe.

De 11e rit in de Vuelta was nog niet vertrokken en er was al een val. Juan Ayuso en Felix Engelhardt kwam tijdens de neutralisatie ten val, maar konden wel verder.

⏪ Así ha sido la caída de 🇪🇸 @juann_ayuso y 🇩🇪 Felix Engelhardt durante la neutralizada.



💥 Here's the crash of 🇪🇸 Ayuso - @TeamEmiratesUAE & Engelhardt - @GreenEDGEteam during the neutralised zone.#LaVuelta23 pic.twitter.com/uK0APAd8oP — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

Nadien kwam UAE met een update over Ayuso. "Hij is terug in het peloton en is oké", klonk het. Al meldde hij zich nadien bij de arts van de Vuelta. Ook zag hij er op de beelden redelijk gehavend uit.

Ayuso is de nummer 8 in het klassement en staat op 2'25" van leider Sepp Kuss. Zijn val komt ongelegen, met die aankomst bergop aan het einde van de 11e rit en al het klimwerk dat nog in de Vuelta moet volgen. In de 11e rit kende hij geen problemen en reed hij samen met de andere favorieten over de finish.