José De Cauwer doet frappante vaststelling na valpartij van concurrent Remco Evenepoel: "Dan is dat een probleem"

Hoe minder je valt, hoe verder je kan komen in een grote ronde, weet ook De Cauwer. Een concurrent van Remco Evenepoel is er woensdag alvast niet in geslaagd om een valpartij te vermijden.

De val van Ayuso nog voor de officiële start van rit 11 was misschien wel het nieuws van de dag. Zijn ploeg UAE liet weten dat de Spanjaard het oké stelt. Tijdens de VRT-uitzending van die etappe liet José De Cauwer zich hierover uit. "Dat wordt nogal rap gezegd in het medisch bulletin: al bij al valt het nog mee."

AFWACHTEN OF UAE EN AYUSO VERHAAL AANPASSEN

De gewezen bondscoach weet dat de ploegen van de betrokken renners hun verhaal wel eens durven aanpassen. "Een paar dagen later zijn ze daar dan met een iet of wat andere verklaring en zeggen ze dat hij nog een beetje last heeft van wat twee dagen of bij sommigen vier dagen eerder gebeurd is."

Geen breuken oplopen bij een val betekent daarom niet dat een renner zonder averij verder kan koersen. "Bij de eerste diagnose is er dan niets gebroken of is er niets ernstigs aan de hand, maar het is pas een paar dagen later dat je pas echt de schade kunt opnemen."

RIT OVER TOURMALET

In dat opzicht zou het perfect kunnen dat we weer naar die val moeten verwijzen als Ayuso straks lost bergop. "Vaak zeggen ze dat het de tweede of derde dag na een valpartij nog slechter is. Dan is dat een probleem voor Ayuso met het oog op de rit over de Tourmalet."