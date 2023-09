🎥 Remco Evenepoel herrijst uit de doden en pakt uit met straf nummer in de Vuelta

Remco Evenepoel heeft de 14e rit in de Vuelta gewonnen. Een dag na zijn offday ging hij mee in de vroege vlucht en reed hij op weg naar Larra-Belagua iedereen eraf.

Voor de 2e dag op rij stond er in de Vuelta een zware Pyreneeënrit op het programma. Vanuit Sauveterre-de-Béarn ging het via de Hourcère, de Puerto de Larrau en de Portillo de Lazar naar de slotklim naar Larra-Belagua (9,5 km aan 6,3%). De rit was 156 km lang.

In de vorige etappe had Remco Evenepoel nog een offday, maar de volgende dag was hij zeer bedrijvig. Hij wou absoluut mee in de vroege vlucht en na een lange strijd was hij dan toch weg. Een vroege vlucht van 24 renners kregen een vrijgeleide van het peloton. Onder meer ook Romain Bardet, Michael Storer en Lennert Van Eetvelt waren mee.

Op de beklimmingen werd de kopgroep uitgedund en op de Larrau bleven enkel nog Evenepoel en Bardet over. Achter hen vormde zich een groepje met Storer, Van Eetvelt en Jonathan Castroviejo.

Het kopduo reed stevig door en al snel werd duidelijk dat de zege naar een van hen zou gaan. Aan de voet van de slotklim hadden ze meer dan 4 minuten voorsprong. Het peloton volgde op 8 minuten, waar het tot de slotklim wachten was.

🚴🇪🇸 | Ken je dat verhaal van die Belg en die Fransman? 🇧🇪🇫🇷 Zij gaan het samen uitvechten op de slotklim naar Larra-Belagua. We hebben zo'n idee dat Bardet van Evenepoel af moet en niet wil sprinten... 👀 #LaVuelta23



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/CuBXc0z85q — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 9, 2023

Evenepoel nam de slotklim voor zijn rekening. Bardet klampte aan, maar kreeg het steeds lastiger. Op 4 km moest hij dan toch de rol lossen. Evenepoel keek nog eens om en versnelde nog eens. Uiteindelijk won hij met meer dan een minuut voorsprong op Bardet. Van Eetvelt reed nog naar een knappe 3e plaats.

🚴🇪🇸 | Het spel is gespeeld: Remco Evenepoel gaat op weg naar zijn tweede ritzege van deze Vuelta! 🇧🇪🔥 #LaVuelta23



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/Oco1nXucXt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 9, 2023

🚴🇪🇸 | Wat een fenomeen blijft Remco Evenepoel! Gisteren zo'n klap krijgen en vandaag solo winnen: dat kunnen er niet veel. Zijn tweede dagzege in deze Vuelta én de bergtrui en dat levert emoties op! 🇧🇪💪 #LaVuelta23



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/3Wx3LwLa6K — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 9, 2023

Tussen de favorieten gebeurde er uiteindelijk niets. Enkel David De La Cruz sprong nog weg, maar pakte door de sprint tussen de favorieten uiteindelijk slechts een seconde. Sep Kuss blijft leider.