Cian Uijtdebroeks geeft een tipje van de sluier over zijn vorm

Cian Uijtdebroeks leverde op de Tourmalet een knalprestatie af. Een dag later stond hij nog te glunderen.

Op de Tourmalet reed Cian Uijtdebroeks met de besten mee naar boven. Hij ging zelf een paar keer in de aanval en had geen schrik om zijn verantwoordelijk in de achtervolging te nemen. Uiteindelijk werd hij beloond met een 5e plaats.

"Alles hangt af van mijn gevoel", verklaarde Uijtdebroeks zijn aanvalsdrang bij Sporza. "Als je mij niet ziet aanvallen, dan betekent dat dat ik redelijk à bloc zit. Als ik voel dat ik kan, dan ga ik. Dat is mijn mentaliteit."

Uijtdebroeks staat na 13 ritten op een 9e plaats in het klassement en dat wil hij ook vasthouden: "Die plaats in de top 10 van het klassement wil ik nu vasthouden. Dat is het belangrijkste."

Ook zal zijn status binnen de ploeg wellicht groeien. Naast kopman Aleksandr Vlasov heeft Uijtdebroeks een vrije rol in deze Vuelta. "Deze prestatie bevestig wat ik kan. We weten enkele zaken via de trainingen, maar een wedstrijd is nog altijd anders", besloot hij.