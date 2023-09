De buitenlandse pers is bijzonder hard voor Remco Evenepoel: "Gekruisigd op de Aubisque"

Het was een grote verrassing toen Remco Evenepoel op de Aubisque al moest lossen. Hij verloor uiteindelijk meer dan 27 minuten en zo zakte hij volledig in het klassement weg. Ook voor het buitenland was zijn offday een verrassing. De pers was er bijzonder hard voor hem.

"De Belgische ster was naar de Vuelta gekomen om zijn titel van vorig jaar te verdedigen, maar dat is mislukt. Remco Evenepoel beleefde één van de donkerste dagen van zijn nog jonge carrière en werd op de Aubisque gekruisigd", was Marca scherp.

De Spaanse krant betrok er ook de tijdrit bij: "In de tijdrit kon hij al minder tijd dan verwacht op zijn concurrenten pakken en op weg naar de Tourmalet ontplofte hij helemaal."

Ook De Telegraaf zag Evenepoel lossen: "Hij had in deze etappe een van de uitdagers voor Jumbo-Visma moeten worden, maar maakte er al in de beginfase een potje van. Het was een dramatische dag voor de Belg."

Ten slotte was er ook L'Equipe. "Het was de 1e klap in de jonge carrière van Evenepoel die zijn team niet kon verklaren. Op het einde reed hij de etappe als een trainingsrit en de avond ervoor zal hij het zich wel anders voorgesteld hebben", klonk het.

Volgens de Franse krant is het de grootste klap uit de carrière van Evenepoel: "Toch wat de grote rondes betreft. Vorig jaar was hij nog de koning van Spanje, maar een jaar later was hij tijdens de koninginnenrit nergens te bespeuren."