Had Soudal Quick-Step een plan B voor de Vuelta moeten voorzien? Patrick Lefevere is duidelijk

Soudal Quick-Step zal in de Vuelta zijn hoofddoelen niet bereiken. Vooraf wilden ze een ritzege en een podiumplaats met Remco Evenepoel, maar door de offday van Evenepoel zit dat podium er niet meer in. Een plan B zou dat kunnen opgevangen hebben, maar Patrick Lefevere wil daar niet van weten.

Vooraf was er al wat te doen rond de selectie van Soudal Quick-Step voor de Vuelta. Oorspronkelijk zou Tim Merlier er kopman zijn, maar dan werd er beslist dat Remco Evenepoel de Vuelta zou rijden. In onderling overleg kreeg Merlier dan een alternatief programma.

Ook over de knechten van Evenepoel was er wat discussie. Ilan Van Wilder ging niet mee en koos (met succes) voor de Deutschland Tour en de Canadese koersen. Ook was een 2e grote ronde in hetzelfde seizoen te veel. Zou Evenepoel dan niet geïsoleerd zitten? Ook had Van Wilder een goed alternatief kunnen geweest zijn als er iets met Evenepoel zou gebeuren.

REMCO EVENEPOEL ENIGE SPEERPUNT

"Moet je dan spijt hebben bij die keuzes? Mijn antwoord is 2 keer neen", was teambaas Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad duidelijk. "Een plan B als klassementsman bestaat eigenlijk niet. Van Wilder redde in de Giro voor ons de meubelen, maar dat kan je van een renner niet 2 keer op een seizoen vragen."

Lefevere zei ook dat Evenepoel in een grote ronde graag als enige speerpunt wordt uitgespeeld. "Dus die discussie over Tim Merlier mag dan ook meteen van de baan", besloot de teambaas.