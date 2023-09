Is de overmacht van Jumbo-Visma in de Vuelta wel goed voor de sport? "Hopelijk is dit het verhaal"

In de Vuelta heeft Jumbo-Visma helemaal de bovenhand genomen. Ze bezetten de volledige top 3, maar is dat wel goed voor de wielersport? José De Cauwer probeert de situatie in te schatten.

Na 12 ritten was de dominantie van Jumbo-Visma al duidelijk. Sepp Kuss had al de rode trui in zijn bezit en Primoz Roglic en Jonas Vingegaard stonden ook al in de top 10. Na de rit naar de Tourmalet werd die dominantie nog duidelijker. Jumbo-Visma bezet de volledige top 3 in het klassement en de 1e achtervolgers hebben al bijna een minuut achterstand. "Het zou van Juan Ayuso of Enric Mas moeten komen, maar dat zou straf zijn", aldus José De Cauwer bij Sporza. Is zo'n dominantie wel goed voor de wielersport. "Dat weet ik niet", ging De Cauwer verder. "We kunnen niet zeggen dat ze het niet mogen doen, maar het lijkt zo simpel." Vragen wil De Cauwer zich nog niet stellen. "Het is niet ineens iets nieuws", verklaarde hij zijn stelling. "Al jaren werken ze op die manier en met een selecte groep van renners. Zij hebben iets neergezet dat de standaard wordt voor de rest. Laat ons hopen dat dat het verhaal is."

