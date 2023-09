Remco Evenepoel neemt geen blad voor de mond en reageert op sociale media zelf na zijn offday

Remco Evenepoel heeft op sociale media voor het eerst sinds zijn offday in de Vuelta gereageerd. Daarin was hij eerlijk en zei hij dat de tank gewoon leeg was.

"Als je alles probeert te geven, krijg je geen spijt. De tank was gewoon leeg. Ik bedank het team voor de steun en omdat ze tot het einde bij me bleven. Wolven geven nooit op", schreef Remco Evenepoel op Instagram. Daarmee beschreef Evenepoel duidelijk wat er tijdens de 13e rit naar de Tourmalet gebeurd was. Hij had gewoon geen energie en het was dus een complete offday. Zo moest hij al op de Aubisque lossen, op bijna 90 km van de streep. Zo verloor Evenepoel 27'05" en verloor hij daar de Vuelta. Hij staat nu op een 19e plaats en volgt op 27'50" van leider Sepp Kuss. Dit bericht op Instagram bekijken Remco Evenepoel (@remco.ev)