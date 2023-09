Belgische ex-podiumklant Tour de France heeft gouden tip voor Remco Evenepoel

Jurgen Van den Broeck is de laatste Belg die op het podium stond in de Tour de France. Krijgt hij met Remco Evenepoel volgend jaar eindelijk een opvolger? Dan moet er misschien nog wel iets gaan gebeuren.

Er wordt ook veel gesproken over de druk op de ketel bij Remco Evenepoel na een nieuwe offday in de Vuelta d'Espana. Jurgen Van den Broeck had in zijn carrière ook een paar moeilijke momenten en ging toen te rade bij een sportpsycholoog.

"Pers, social media, youtube...etc. Iedereen wil een stukje van Remco. Dat geeft misschien nog meer druk. Ik kan er niet over meespreken, ik was daar niet mee bezig", aldus Van den Broeck in gesprek met Sporza over de hele zaak.

Psycholoog

"Ik ben zelf op zoek gegaan naar iemand om mij bij te staan tijdens negatieve ervaringen. Ik heb heel mijn carrière samengewerkt met Rudy Heylen, die nu nog veel toppers begeleidt. Ik vond dat heel goed en dat hielp mij echt."

Volgens Van den Broeck kunnen psychologen helpen om te filteren welke dingen te doen en welke dingen te laten liggen. Dat kan ook helpen om minder energie te verspillen. VdB had het onder meer over geen negatieve artikels lezen als voorbeeld.