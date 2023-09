Cian Uijtdebroeks ziet toch een kans dat hij volgend jaar de Tour rijdt: "In dat geval..."

Cian Uijtdebroeks is momenteel de beste Belg in de Vuelta. Het is uitkijken wat hij volgend jaar van grote ronde zal rijden.

Cian Uijtdebroeks is één van de positieve verrassingen in deze Ronde van Spanje. Hij liet al heel mooie dingen zien, ook al is het geen gemakkelijke Vuelta die de renners voorgeschoteld kregen. Met het regenweer, veel valpartijen en ook andere extra-sportieve problemen was het een bijzondere editie tot dusver.

Onze landgenoot kijkt ook al uit richting volgend jaar. Normaal zal de Tour de France niet op zijn programma staan, al laat Uijtdebroeks toch een opening in afwachting van het parcours. “Het wordt de Giro of de Vuelta, tenzij het twee vlakke ronden zijn en de Tour vol cols zit”, klinkt het aan Het Nieuwsblad.

Daarnaast studeert Uijtdebroeks ook nog voor bachelor in de biologie en agronomie. “Na de Vuelta beslis ik of ik ermee doorga. Het probleem is dat ik gericht naar zo’n grote ronde werk, inclusief verkenningen en hoogtestages. Ik wil echt in die focus blijven. Ik wil erover waken dat het niet te veel wordt.”

Maar de droom zal altijd blijven bestaan… “Ik snap ondertussen wel dat de kans om ooit de Tour te winnen, heel klein is. Maar het blijft een droom. Zoals ik die al had de eerste dag dat ik begon te koersen.”