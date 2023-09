Eindigt nog een Belg in de top 10 in de Vuelta: "En dat zou geweldig zijn"

De Belgen doen het goed in de Vuelta. We zijn al zo goed als zeker van een Belg in de top van het klassement en met Steff Crass kan daar nog iemand bijkomen.

Cian Uijtdebroeks eindigt waarschijnlijk in de top 10 van de Vuelta. Hij staat 7e in het klassement en telt een achterstand van 6'43" op Sepp Kuss. Op de nummer 11 in de stand telt hij 5'19" voorsprong en er is nog slechts één echte bergrit. Hij moet al echt een slechte dag hebben om nog uit de top 10 te vallen.

Die nummer 11 in de stand is een Belg. Steff Cras staat momenteel op 12'02" van leider Kuss en staat op 36 seconden van de top 10. Santiago Buitrago staat na 17 ritten 10e.

Het is ietwat geruisloos en relatief anoniem dat Cras in het Vueltapeloton meerijdt. Hij geeft nauwelijks interviews, maar na de laatste bergrit kan hij in de top 10 staan en dan zouden 2 Belgen in de top 10 in de Vuelta kunnen eindigen. "En dat zou geweldig zijn", stelde José De Cauwer bij Sporza.