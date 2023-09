Wout Van Aert op een EK of WK: al 18(!) medailles

Wout Van Aert telt na het EK op de weg in Drenthe al 18 medailles op internationale kampioenschappen. Op zijn 29 jaar is dat indrukwekkend. Een overzicht.

Eerst oogstte Wout Van Aert enkel in het veldrijden op EK's of WK. Zijn 1e medaille was zilver op het WK in Tábor in 2015. Toen moest hij Mathieu van der Poel laten voorgaan. Een half jaar later werd hij ook op het EK in Huijbergen 2e. Toen won Lars van der Haar.

Daarna volgden voor Van Aert 3 gouden medailles op rij op het WK. Eerst won hij in Heusden-Zolder in 2016. Een jaar later kende hij met zijn groene tubes het minste pech in Belvaux. In 2018 vervolledigde hij in Valkenburg zijn trilogie. Het zouden voorlopig de enige gouden medailles voor Van Aert op een EK of WK zijn.

Tussendoor had Van Aert op het EK in Pontchâteau in 2016 brons gepakt. Toon Aerts werd toen Europees kampioen en een half jaar na het WK in Valkenburg moest Van Aert op het EK in Rosmalen van der Poel laten voorgaan.

Daarna volgden nog 3 zilveren medailles op het WK veldrijden. In 2019 was dat in Bogense. 2 seizoenen later volgde nieuw zilver in Oostende en nog eens 2 jaar later was Hoogerheide het decor voor een nieuwe 2e plaats. Telkens was Mathieu van der Poel de winnaar.

Vanaf 2018 begon Van Aert ook op de weg medailles te verzamelen. Op het EK in Glasgow werd hij na Matteo Trentin en van der Poel 3e. Voor een WK was het tot 2020 wachten. Hij pakte in Imola zowel in de wegrit en als in de tijdrit zilver. Julian Alaphilippe won de wegrit en Filippo Ganna de tijdrit.

Een jaar later volgden de Olympische Spelen in Tokio. Daar spurtte hij naar de 2e plaats. Richard Carapaz was daarvoor al Olympisch kampioen geworden. Een paar maanden later volgde een nieuwe zilveren medaille. Die pakte hij op het WK in eigen land. In de tijdrit was enkel Ganna sneller.

Ten slotte was er nog 2023. Op het WK in Glasgow werd hij achter van der Poel 2e. Een paar maanden later pakte hij op het EK in Drenthe brons in de tijdrit. Joshua Tarling pakte er het goud. Een paar dagen later strandde hij in de wegirt in het wiel van Christophe Laporte en zo pakte hij een nieuwe zilveren medaille en zijn 18e medaille op een EK of WK.