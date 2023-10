Sterke Belg kan deze week nog zegekoning worden van 2023 en heeft duidelijke doelen voor 2024: "Nog genoeg om van te dromen"

Remco Evenepoel en Wout van Aert liepen ook dit jaar enorm in de kijker qua Belgen. Maar er is nog een geweldenaar opgestaan in 2023. Die kan zelfs nog een leuke statistiek laten optekenen.

Ritten 1 en 2 in de Ronde van Turkije gingen naar Jasper Philipsen. De Belgische spurtbom schudde de rest van het sprintersgilde makkelijk van zich af. Meteen ook goed voor zeges 16 en 17 van een grand cru-jaar 2023.

Later deze week krijgt hij in Turkije nog een paar kansjes om zijn aantal aan te dikken. En zo misschien nog zegekoning van 2023 te worden. Tot op heden staat hij gedeeld tweede naast Tadej Pogacar, die ook 17 overwinningen wist te boeken dit kalenderjaar. Dé primus is voorlopig Miguel Angel Lopez, met 19 stuks.

17 overwinningen

Philipsen staat zesde op de CQ-ranking (Pogacar eerste), waardoor de teneur gewekt wordt dat Philipsen eerder kleinere races heeft gewonnen. Toch maakt een blik op zijn erelijst voor dit jaar duidelijk dat hij wel degelijk straffe dingen heeft neergezet.

© photonews

Naast zijn twee ritten (voorlopig) in de Ronde van Turkije waren er ook onder meer vier(!) ritten in de Tour de France, twee ritten in de Tirreno, de Driedaagse de Panne-classic, de Scheldeprijs, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl.

Een echte klassieker? Dat is voorlopig nog het manco. Maar op 25-jarige leeftijd is de sprinter toch helemaal tot wasdom gekomen. En daar wil hij de komende jaren nog meer de vruchten van gaan plukken - wat ook moet lukken.

Dromen in de toekomst

Voor de komende jaren heeft hij bij Het Laatste Nieuws alvast een aantal doelstellingen gezet: "In Parijs-Roubaix heb ik getoond dat het kan, in Gent-Wevelgem moet het ook lukken en in Milaan-San Remo kan ik ver raken. En ook de Olympische Spelen in Parijs staan op mijn lijstje."

"Ik heb nog genoeg om van te dromen", aldus Philipsen. We dromen graag met hem mee. En dan volgt die eerste klassieker snel. Misschien wordt het zelfs een monument. En tegen Olympisch Goud zeggen we ook nooit neen, uiteraard.