Dylan Groenewegen zit plots met een dik probleem bij Team Jayco-Alula

Dylan Groenewegen heeft zijn contract bij Team Jayco-Alula verlengd tot eind 2025. Al zit hij wel met een dik probleem.

De gesprekken om zijn contract bij Team Jayco-Alula te verlengen liepen al een tijdje voor Dylan Groenewegen. Hij heeft toegehapt voor een nieuwe overeenkomst tot eind 2025, maar heeft er wel een probleem bij.

Zijn werkgever haalde met Caleb Ewan immers een ander sprintkanon binnen en dat zal ongetwijfeld zijn gevolgen hebben voor Groenewegen.

“We zijn blij dat Dylan nog een jaar zal uitkomen voor onze ploeg”, aldus manager Brent Copeland. “Hij is een van de kopmannen en het is belangrijk om een dergelijke topper vast te houden. Dylan is een van de snelste renners ter wereld.”

“Ik ben erg blij dat ik kan bijtekenen tot 2025. Ik voelde me meteen op mijn plek en geloof dat dit de beste ploeg is voor mijn loopbaan en om wedstrijden te blijven winnen”, reageert Groenewegen zelf.

“We hebben de voorbije seizoenen al bijzondere overwinningen geboekt, en we willen nog meer bereiken. Winnen in de Tour is het grootste doel. Dit jaar waren we er dicht bij en dit zorgt alleen maar voor extra motivatie voor de toekomst.”

Groenewegen wist dit jaar enkel in kleine koersen te winnen. Het is uitkijken hoe de ploeg de concurrentie met Ewan zal kaderen, want ook hij wil scoren in de Ronde van Frankrijk en er kan er maar één een etappe winnen.