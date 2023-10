Remco Evenepoel heeft bijzonder ambitieus plan voor 2024, Patrick Lefevere raadt het hem af

Remco Evenepoel staat volgend jaar wellicht voor het eerst aan de start van de Tour. Maar volgens Patrick Lefevere had Evenepoel nog een ander plan.

Na de Vuelta vorig jaar en de Giro dit jaar, is het de bedoeling dat Remco Evenepoel in 2024 voor het eerst de Tour de France rijdt. Het parcours van de Tour is woensdag voorgesteld, maar Evenepoel zat dinsdag al samen met zijn trainer Koen Pelgrim en ploegleider Klaas Lodewyck.

Maar bij Evenepoel speelt de Giro van dit jaar nog altijd in zijn achterhoofd. Evenepoel moest op de eerste rustdag, toen hij net de roze trui weer veroverd had in de tweede tijdrit, opgeven na een positieve coronabesmetting.

Giro en Tour?

Volgens Patrick Lefevere heeft Evenepoel dan ook een plan. "Er is nog overwogen om beiden te combineren", zegt hij onder meer bij HLN. Maar na de Tour komen ook nog de Olympische Spelen, waardoor een combinatie onmogelijk lijkt.

"We moeten voor de Tour vooral een evenwichtig programma uittekenen", zei Lefevere nog. "Het is niet volledig uitgesloten dat hij de combinatie niet maakt, maar we raden het af." Tussen de Giro en de Tour zitten door de Olympische Spelen slechts vier weken, waardoor een goede voorbereiding op de Tour bijna onmogelijk wordt.