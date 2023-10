Tiesj Benoot over de Tour en Jumbo-Visma: "Dat is één van onze sterktes"

Jumbo-Visma domineerde de voorbije twee jaar de Tour, dit jaar zelfs in alle grote rondes. Volgens Tiesj Benoot is de manier waarop de selectie van de ploeg gemaakt wordt daarin een belangrijke schakel.

De dominantie van Jumbo-Visma in de grote rondes was dit jaar onwaarschijnlijk. De Nederlandse ploeg won met Roglic de Giro, met Vingegaard opnieuw de Tour en met Kuss de Vuelta. En in die Vuelta stonden Vingegaard en Roglic ook nog mee op het podium met Kuss.

Jumbo-Visma stond de voorbije twee jaar ook telkens met een strak plan aan de start van de Tour, waardoor het Tadej Pogacar telkens kon kloppen. Maar ook de selectiepolitiek van de Nederlandse ploeg zorgt ervoor dat iedereen zich beter kan voorbereiden.

Gemoedsrust

"Wat ik vaak hoor van collega's van andere ploegen is dat de selectie voor de Tour vaak veel te laat komt", zegt Tiesj Benoot bij de podcast Stropcast. "Dat is een sterkte van het management bij ons, dat ze beseffen dat het nodig is om tijdig gemoedsrust te brengen."

"Daardoor is er geen onderlinge concurrentie en kan iedereen zich goed voorbereiden richting de Tour zonder zich te moeten bewijzen in de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Want dat is veel te vroeg natuurlijk."

Eind december maakt de ploeg al zijn beslissingen over de selecties. Zo was er intern bij Jumbo-Visma al beslist dat Jonas Vingegaard dit jaar ook de Vuelta zou rijden, ook al werd dat maar eind juli gecommuniceerd met de buitenwereld.