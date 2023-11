Laat ook Tadej Pogacar de Tour de France volgend jaar links liggen? "Een beetje afwisseling is het beste"

Tadej Pogacar kan terugblikken op een wederom indrukwekkend seizoen, al moest de Sloveen wel voor het tweede jaar op rij in de Tour de France zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard. Pogacar zou nu echter overwegen om het volgend jaar over een andere boeg te gooien.

De tweevoudige winnaar van de Tour de France is fan van de Italiaanse wegen en zou dan ook ooit eens willen deelnemen aan de Giro. De kans dat dit volgend jaar al gebeurt is eerder klein, al wil Pogacar het ook zeker niet uitsluiten. "Ik zou graag de Giro en ook de Ronde van Spanje willen winnen", zo verklaarde Pogacar tijdens een interview in Singapore waar hij deelnam aan het plaatselijk criterium. "Ik ken mijn programma voor 2024 nog niet." Meer concurrentie in de Tour Indien Pogacar voor de Giro kiest, zou de Sloveen in ieder geval wel heel wat concurrenten ontlopen. Niet alleen Vingegaard, maar ook Primoz Roglic en Remco Evenepoel nemen volgend seizoen allen zo goed als zeker deel aan de Tour. "De grote rondes zijn alle drie speciaal. Een beetje afwisseling is het beste, vind ik. Maar het is het team dat beslist waar ik zal starten. Gelukkig maar ook, anders zou ik niet veel winnen", aldus een zelfrelativerende Tadej Pogacar.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur