Richard Plugge reageert op geruchten rond Wout van Aert: "Pas dan wordt er beslist"

La Gazzetta dello Sport kwam dinsdag met het nieuws naar buiten dat Jumbo-Visma van plan is om volgend seizoen naar de Giro te gaan met Wout van Aert als debuterende kopman. Bij Jumbo zelf reageren ze voorlopig eerder ontwijkend.

Ook teammanager Richard Plugge wil niet al teveel kwijt over de eventuele plannen met Wout van Aert voor volgend seizoen. De Nederlander benadrukte bij Wielerflits dat er omtrent de programma’s van de renners nog geen concrete beslissingen genomen werden.

"We zitten nog niet zo ver in het proces van het maken van de plannen voor 2024", zo legt Plugge uit. "In november zit onze staf bij elkaar om dit seizoen te evalueren en voorzichtig plannen te maken voor 2024."

Overleg met de renners

Plugge benadrukt dat er naar alle waarschijnlijkheid pas ten vroegste in december duidelijkheid zal komen omtrent de zomerplannen met Wout van Aert en de drie grote rondes.

"We pakken het ieder jaar zo aan", zo vertelt Plugge. "In december tijdens het eerste trainingskamp worden de ideeën één op één met de renners besproken. Dan pas worden de progamma’s samengesteld. Er is nu dus nog geen duidelijkheid welke grote ronde van Aert zal rijden."