Analisten vallen massaal in katzwijm voor dé prestatie van 2023: "Ik kan er nog altijd niet bij"

Het wielerjaar 2023 mag stilaan definitief worden afgesloten. Hoog tijd om nog een keertje terug te blikken dus. Wat de analisten en ex-renners met volle overgave ook nog eens deden deze week op het Flandrien-gala.

Sep Vanmarcke liet zich in De Koers is van Ons vol lof uit voor Jonas Vingegaard: "De fysieke inspanning die hij leverde tijdens de tijdrit, waarbij hij Pogacar en van Aert op minuten reed. Ik kan er nog altijd niet bij hoe hij dat deed."

"Bij Jumbo-Visma konden ze de cijfers niet geloven, Vingegaard dacht dat zijn powermeter kapot was. Hij had een ongelooflijke dag zoals ze er maar weinig hadden."

Abnormaal goed

"Ik zag Vingegaard een tijdrit rijden in de Tour de France, die abnormaal was. Buiten het grootste niveau echt", was ook Dirk De Wolf bijzonder opgetogen met wat de Deense wielrenner liet zien in de Ronde van Frankrijk.

En ook Marc Sergeant bekeek het met grote ogen: "Hij en Pogacar reden al een paar jaar een Tour de France onder hun twee. Het is een tenger mannetje, maar ik was ook echt onder de indruk."