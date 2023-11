Van Avermaet is het niet eens met De Cauwer over Evenepoel: "Waarom niet?"

Remco Evenepoel gaat in 2024 normaal voor de eerste keer de Tour rijden. Maar over de rest van zijn voorjaar is er nog onduidelijkheid.

Welke koersen gaat Remco Evenepoel in 2024 rijden? Het is een vraag die ze bij Soudal Quick-Step de komende week gaan invullen. Wellicht zal er veel in het teken staan van de voorbereiding op zijn eerste deelname in de Tour.

Luik-Bastenaken-Luik lijkt alweer een zekerheid, Evenepoel kan er voor de derde keer op rij winnen. Maar wat met bijvoorbeeld Milaan-Sanremo of misschien zelfs de Ronde van Vlaanderen? Pogacar bewees in de Ronde dat lichtgewichten in het voordeel zijn.

Ronde van Vlaanderen

Maar José De Cauwer vindt dat niet zo'n goed idee. "Als de Tour volgend jaar het hoofddoel is…", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Evenepoel zou er dus beter wegblijven volgens hem.

Maar Greg Van Avermaet is het daar niet mee eens. Voor hem ligt het voorjaar voor Evenepoel open. Als Evenepoel de Ronde van Vlaanderen wil rijden, dan moet hij dat proberen als tussendoel, vindt Van Avermaet.

Volgens Van Avermaet zou het zelfs goed zijn voor Evenepoel als afleiding. "Van in januari al bezig zijn met de Tour, ik zou er persoonlijk zot van worden. Dus een tussendoel zoals de Ronde, waarom niet?”