Cian Uijtdebroeks voelt meteen de gevolgen van komst Primoz Roglic

Primoz Roglic maakte de overstap naar BORA-hansgrohe. Geen ideaal scenario voor Cian Uijtdebroeks en de verdere uitbouw van zijn carrière.

Cian Uijtdebroeks heeft nog een contract tot eind 2024 bij BORA-hansgrohe. De laatste weken waren er enorm veel transfergeruchten over onze landgenoot, maar zoals de kaarten er nu bij liggen doet hij gewoon dat jaar uit.

Of hij dan nog zal verlengen is maar zeer de vraag. Uijtdebroeks toonde zich in de Vuelta dit jaar met een achtste plaats en is dus zeker een landgenoot met toekomst in het grote rondewerk. Alleen moet je dan ook de kansen krijgen.

Bij BORA-hansgrohe lijkt dat bijzonder moeilijk geworden door de komst van Primoz Roglic die niet meer kon leven met de situatie van de kopmannen bij Jumbo Visma en besloot zijn contract te ontbinden.

Door de komst van Roglic mag Uijtdebroeks de Tour de France al zo goed als zeker vergeten om voor het klassement te gaan. Dat zal hij moeten doen in de Giro of de Vuelta, een keuze die eerstdaags gemaakt zal worden.

“Het is nog niet beslist”, aldus Ralph Denk van BORA-hansgrohe aan GCN. “Het is een voortdurende discussie, maar in de komende twee weken zullen we beslissen. Het is een optie om hem de Giro te laten rijden en de Vuelta is ook een optie. We moeten uitzoeken wat het beste voor hem is.”