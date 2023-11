UCI wil ingrijpende verandering doorvoeren met gevolgen voor Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Begin april is altijd de vaste afspraak voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Maar de UCI wil daar mogelijk vanaf 2026 verandering in brengen.

De wielerkalender volgt al enkele jaren een vast stramien met de volgorde van de koersen. De Belgische voorjaarsklassiekers in maart/april, de Giro in mei, de Tour in juli en de Vuelta in augustus en september. Maar dat zou dus kunnen veranderen vanaf 2026.

Zo zouden onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bijvoorbeeld van begin april naar oktober kunnen verhuizen. "Door de coronapandemie waren we genoodzaakt om beide wedstrijden naar oktober te verschuiven, maar de fans vonden dat fantastisch", zegt UCI-voorzitter Lappartient bij DirectVelo.

Tour de France

"Het is niet zo dat we dat absoluut opnieuw moeten doen, maar we sluiten het ook niet uit. Het belangrijkste is dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix elkaar opvolgen op de kalender. Dat zijn immers twee koersen die eenzelfde voorbereiding vereisen."

De UCI wil vooral onnodige reizen vermijden en zo de CO2-uitstoot verminderen. "We moeten echt voorkomen dat we van Nederland naar Zuid-Spanje moeten en dan weer naar Engeland", stelt Lappartient nog.

De grote rondes zouden niet ingekort worden, maar de Vuelta midden augustus laten starten wil de UCI niet meer omdat het dan te warm is in Spanje. Aan de Tour wordt niet gemorreld. "Dat zou een slechte zaak zijn voor de sport, want het is ons uithangbord.”