Wuyts, Zonneveld, De Cauwer, ...: iedereen heeft uiteenlopende kritische meningen over Wout van Aert, maar ...

Wout van Aert rijdt volgend jaar wellicht de Giro, waardoor hij zijn veldritprogramma stevig ingekort is. En daar heeft werkelijk iedereen een mening over, in alle richtingen. Wanneer mag Wout van Aert nu eens zelf beslissen?

Wout van Aert maakte deze week zijn veldritprogramma bekend. En sindsdien zijn de persen niet meer gestopt met printen en drukken, lijkt het wel. Iedereen heeft namelijk zijn mening over wat WvA wil doen in 2024.

Volgend jaar lijkt de Belgische topper een keertje te willen de Giro rijden en daar volop zijn eigen kans te willen gaan. De analisten zouden daar blij moeten mee zijn, want waren het niet zij die de voorbije jaren in koor riepen dat Wout van Aert te weinig voor eigen rekening mag rijden?

Laat Wout gerust?

Al dat knechtenwerk in de Tour de France was toch niets voor hem? Ook al pakte hij diverse ritten en werd zijn team ook eindwinnaar de voorbije jaren. "Geen idee of de Wout van Aert van de Tour 2022 ooit nog terugkomt", vroeg José De Cauwer zich luidop af in Het Nieuwsblad.

En nu dus de nieuwe kritiek. Thijs Zonneveld is in het Algemeen Dagblad duidelijk ontgoocheld dat de Belgische topwielrenner het WK in Tabor aan zich zal laten voorbijgaan. "Toen ik het las, voelde ik de tranen achter mijn ogen opwellen. Dichtgesnoerde keel, steen in mijn maag."

© photonews

Michel Wuyts dan? "Wout rijdt mogelijk tien crossen. Vijf was meer dan voldoende, tot 1 januari en niet verder. De rest is nefast voor de gestage opbouw van volume", denkt die er heel anders over in Het Laatste Nieuws.

Doelstellingen

Uiteraard moet Wout van Aert ook al zeker Parijs-Roubaix (en/of de Ronde van Vlaanderen) winnen én in topvorm aan de Giro d'Italia beginnen. Om daar ook meteen minstens het podium te halen, anders is ook dat vermoedelijk een teleurstelling.

Een aantal maanden na de "Ik moet juist niets" van Wout van Aert moet hij voor de zoveelste keer zoveel. We kunnen alleen maar zeggen: laat hem doen wat hij wil en geniet van de mooie dingen die hij ons schenkt. Op zijn manier. En als er iets niet lukt? Dan is er nog altijd 2025.