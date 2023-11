Remco Evenepoel zaait aardig wat verwarring met berichtje op Strava

Remco Evenepoel bereidt zich in alle stilte voor op 2024. Officieel is nog niet bekend welke grote ronde hij zal rijden, maar daarover lijkt er nu geen twijfel meer mogelijk.

Soudal-QuickStep moet officieel nog aankondigen in welke grote ronde of rondes Remco Evenepoel zal koersen in 2024. Iedereen gaat er van uit dat hij zeker in de Tour de France van de partij zal zijn en dat laat Evenepoel nu ook zelf blijken op zijn Strava-account.

“Op naar Le Grand Boucle”, zet Evenepoel in het Frans op zijn Strava bij een trainingsrit. “Daar gaan we!”

Het lijkt wel het officiële startschot van zijn voorbereiding op de Tour de France. Vorige week reed Evenepoel in ons land, nu is hij ondertussen in Calpe aan de slag.

Remco Evenepoel wil in 2024 Tour de France én Giro d'Italia rijden

Naast het Franse vlagje, zette hij ook de Italiaanse op de Stravapost. Het ziet er dus mogelijk naar uit dat hij volgend jaar ook de Giro d’Italia zal rijden, ook al wil Patrick Lefevere dat eigenlijk niet.

Tenzij Evenepoel gewoon verwijst naar het feit dat de start van de Tour de France volgend jaar in Firenze gehouden wordt...