Wout van Aert schept duidelijkheid over Giro én geeft zijn ultieme droom aan

Wout van Aert wordt al weken aan een deelname aan de Giro gelinkt. Nu heeft hij ook in zijn kaarten laten kijken als het gaat over zijn grote doelen, terwijl hij zijn klassieke voorjaar nu al aan het voorbereiden is.

Opmerkelijk: Wout van Aert was deze week al aan het dokkeren over de Vlaamse kasseien en hellingen. Met als reden een verkenning van Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Dat zijn twee grote doelen in het klassieke voorjaar 2024 voor Wout van Aert.

De Ronde van de Algarve, de Strade Bianche en dan even rusten met oog op Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix lijkt het devies. Omdat de Giro d'Italia mogelijk belangrijker wordt dan races als Gent-Wevelgem of de E3-prijs Harelbeke.

Grote doelen

"Of ik in 2024 de Giro rijdt? Ik weet niet of ik dat al mag zeggen", aldus van Aert in een interview aan Eurosport. "Het wordt een speciaal jaar met ook de Olympische Spelen. Maar de grote droom blijft voor mij hetzelfde."

En die grote droom ligt dus in de 'heilige week' met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix: "Tot ik erin slaag zijn het koersen waarin ik zal nastreven om er eens te winnen", laat van Aert er geen enkele twijfel over bestaan.