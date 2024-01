In steun van Evenepoel én voor eigen succes: nieuwe meesterknecht weet waar hij aan toe is

Mikel Landa maakt sinds 1 januari ook officieel deel uit van The Wolfpack. De Spanjaard kent ook al een deel van zijn programma voor 2024.

De Spanjaard Mikel Landa (34) rijdt de komende twee jaar voor Soudal Quick-Step. Bij het Belgische team zal hij Remco Evenepoel ondersteunen, maar hij krijgt ook zelf kansen in enkele wedstrijden.

"We hebben mijn programma in grote lijnen al uitgestippeld. Ik ga Remco Evenepoel steunen in de Tour de France en daarna hoop ik mee te kunnen doen in de Ronde van Spanje", zegt Landa bij Ciclo21.

Debuut met Evenepoel in Portugal

Net als Evenepoel zal Landa zijn seizoen wellicht aftrappen in de Ronde van de Algarve, die van 14 tot 18 februari wordt gereden. Over de rest van het voorjaar van Landa moet nog beslist worden.

Landa heeft nu ook kennis kunnen maken met zijn nieuwe ploeg en ploegmaats. "Er hangt een heel goede sfeer. Alles is aanwezig en zeer professioneel geregeld. Ik heb er erg veel zin in, want het is een nieuwe uitdaging. Dat motiveert."